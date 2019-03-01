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Фотофакт: Пограничники поставили в паспорта белорусов штампы с датой 29 февраля

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  • 1.03.2019, 22:28
  • 1,507
Фото: AP

Курьезная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.

Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой... 29 февраля. Курьезная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.

Как информирует virtualbrest.by, такие штампы поляки поставили многим путешественникам, которые проезжали через границу.

Пока никто не жаловался, что из-за этого у него были проблемы, в основном все пишут как о забавном происшествии.

Как известно, в этом году в календаре нет 29 февраля, после 28-го сразу идет 1 марта.

Фото: virtualbrest.by

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