Фотофакт: Пограничники поставили в паспорта белорусов штампы с датой 29 февраля 7 1.03.2019, 22:28

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Фото: AP

Курьезная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.

Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой... 29 февраля. Курьезная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.

Как информирует virtualbrest.by, такие штампы поляки поставили многим путешественникам, которые проезжали через границу.

Пока никто не жаловался, что из-за этого у него были проблемы, в основном все пишут как о забавном происшествии.

Как известно, в этом году в календаре нет 29 февраля, после 28-го сразу идет 1 марта.