Фотофакт: Пограничники поставили в паспорта белорусов штампы с датой 29 февраля

Фотофакт: Пограничники поставили в паспорта белорусов штампы с датой 29 февраля7
- 1.03.2019, 22:28
- 1,507
Курьезная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.
Польские пограничники поставили в паспорта белорусов штамп с датой... 29 февраля. Курьезная ситуация произошла 1 марта на пограничном переходе Брест — Тересполь.
Как информирует virtualbrest.by, такие штампы поляки поставили многим путешественникам, которые проезжали через границу.
Пока никто не жаловался, что из-за этого у него были проблемы, в основном все пишут как о забавном происшествии.
Как известно, в этом году в календаре нет 29 февраля, после 28-го сразу идет 1 марта.