Анатолий Гриценко: Мы с Вакарчуком говорим практически одними словами 1.03.2019, 23:01

Анатолий Гриценко

По словам Гриценко, поддержка Вакарчука была бы весомым вкладом в привлечение избирателей.

Поддержка Святослава Вакарчука была бы весомым вкладом в привлечение избирателей, заявил кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в эфире Радио НВ.

"Его публичные заявления, которые мы сейчас слышим, они резонируют. Мы говорим практически одними словами. Последнее его заявление – он был нацелен на то, чтобы привести команду молодых людей с твердыми ценностями во власть. Я – за", – заявил Гриценко.

Он добавил, что слово Святослава Вакарчука было бы весомым для того, чтобы привлечь внимание тех, кто не собирается идти голосовать, особенно среди молодежи.

Напомним, 1 марта мэр Львова Андрей Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента Украины в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко. В начале следующей недели он намерен подписать с Гриценко публичную сделку.

Гриценко поблагодарил его и отметил, что Садовый принял непростое, но честное, ответственное и государственное решение.

Вслед за Садовым о готовности снять свою кандидатуру в пользу Гриценко заявил кандидат на пост президента от партии Сила людей Дмитрий Гнап.

По данным КМИС, опубликованным 25 февраля, за Гриценко готовы проголосовать 6,4% избирателей, за Садового – 2,4%. Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года.