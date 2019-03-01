Марцел Личка: В матче за Суперкубок Глеб выйдет на 30 минут 1.03.2019, 22:52

Главный тренер брестского «Динамо» называет состав БАТЭ на завтрашний матч со своими подопечными.

Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка назвал состав БАТЭ, который в субботу будет бороться за Суперкубок, передает pressball.by.

- Несколько дней назад вы говорили, что знаете восемь игроков, которые выйдут против БАТЭ. А знаете ли вы футболистов соперников, которые сыграют против вас?

- Думаю, что выйдут те же, что и играли с "Арсеналом". Одна замена, думаю, только будет. У БАТЭ всегда все стабильно. У них очень хорошие игроки — Стасевич, Скавыш, Бага, Драгун. Думаю, состав будет тот же, что и в Лиге Европы. Только Глеб не выйдет. Может, на второй тайм. Все-таки искусственное поле. В середине поля выйдут Драгун, Бага, Симович. А Алекс — во втором тайме на 30 минут.