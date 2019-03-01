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Лицемерие и подлость Кремля

  • Игорь Эйдман
  • 1.03.2019, 23:25
Игорь Эйдман

Даже Пакистан ведет себя цивилизованней, чем российские власти.

Пакистан практически сразу же передал Индии захваченного военного летчика. А российские власти продолжают гноить в тюрьме украинских моряков, которые, в отличие от индуса, даже ни в каких боестолкновениях не участвовали.

Это при том, что Пакистан неоднократно воевал с Индией, многие десятилетия находится в состоянии перманентного конфликта с ней, а большинство пакистанских мусульман ненавидят индусов и считают их презренными язычниками. А в России украинцев до сих пор называют "братьями" и говорят о неизбежном возрождении "великой дружбы". Есть ли предел у этого лицемерия и подлости?

Пакистан считается отсталой страной и обвиняется в поддержке исламского терроризма. Но он ведет себя разумней, чем одержимые иррациональной злобой российские власти, которые по-садистки гнобят украинских "братьев" в тюрьме.

История с похищением украинских моряков - это даже не Пакистан, это какая-то Уганда времен Иди Амина.

Игорь Эйдман, Facebook


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