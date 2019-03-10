Хуан Гуаидо призвал к маршу на Каракас 10.03.2019, 8:04

ФОто: Bloomberg

Президент Венесуэлы назовет дату марша во время поездки по стране.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал сограждан идти маршем на Каракас. Во время выступления перед тысячами сторонников в столице Венесуэлы в субботу, 9 марта, Гуаидо заявил, что намерен отправиться в поездку по стране, по завершении которой объявит дату марша. "Мы все придем в Каракас", - добавил 35-летний политик, сообщает dw.com.

Временный президент Венесуэлы подчеркнул, что в случае необходимости будет рассчитывать на внешнее вмешательство, "когда наступит время". По его словам, конституция южноамериканской страны разрешает участие венесуэльских военнослужащих в операциях за рубежом, а также "иностранцев - на территории страны".

Политический кризис

Венесуэла несколько месяцев переживает политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель венесуэльского парламента Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуаидо президентом Венесуэлы.