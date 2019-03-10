закрыть
10 марта 2019, воскресенье, 9:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В Белграде тысячи протестующих потребовали справедливых выборов

1
  • 10.03.2019, 8:16
Фото: AP

Демонстрации против президента Александара Вучича проходят четырнадцатую субботу подряд.

Тысячи сербов вновь приняли участие в акциях протеста против политики президента Александара Вучича. Выступавшие под девизом "Один из пяти миллионов" демонстранты в Белграде в субботу, 9 марта, требовали свободы СМИ и создания справедливых условий для выборов, сообщает dw.com.

Четырнадцатая неделя протестов

Протесты в сербской столице проходят четырнадцатую субботу подряд. Поводом для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, однако незадолго до новогодних праздников их отпустили на свободу в связи с недостатком улик.

Демонстрации, поддерживаемые объединеним сербских оппозиционных партий "Союз за Сербию", стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года. Тогда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман