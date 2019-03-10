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Индия и Пакистан провели еще один воздушный бой

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  • 10.03.2019, 9:02
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Патруль на границе
Фото: Channi Anand / AP

Инцидент произошел над штатом Раджастхан.

Индийские военные сбили над штатом Раджастхан беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Пакистана. Об этом со ссылкой на заявление вооруженных сил страны сообщает газета The Indian Express.

Беспилотник нарушил индийское воздушное пространство вечером 9 марта, сообщает газета. После обнаружения аппарат сразу сбили.

Как пишет Hindustan Times со ссылкой на источник, за последние несколько дней это третья попытка Пакистана направить беспилотник в Индию.

Индийский истребитель сбил запущенный с территории Пакистана беспилотник

4 марта индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник в районе города Биканер. По данным СМИ, БПЛА использовал ракету класса «воздух — воздух» и вел разведку индийских военных позиций в пустыне.

Ситуация на границе двух стран обострилась после того, как в результате теракта, совершенного 14 февраля, погибли представители военной полиции Индии. Ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка «Джаиш-е-Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). После этого индийская армия атаковала позиции боевиков на территории Пакистана.

Позднее Пакистан заявил, что военные сбили два самолета ВВС Индии и задержали пилота, который затем был освобожден.


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