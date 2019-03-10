В дипломатическом районе Каракаса отключилось электричество 10.03.2019, 9:21

Неизвестно, сколько продлится блэкаут.

Несколько районов столицы Венесуэлы остались без электроснабжения, сообщает РБК со ссылкой на El Nacional. В их числе — Лос Руисес, Ла-Флорида, Чакайто и Чакао, где расположены посольства и консульства ряда государств.

В частности, в Чакао находятся консульства Испании, Италии, Португалии, Уругвая, а также посольства Мексики, Боливии, Бразилии, Аргентины, Швейцарии, Японии и т. д.

Как пишет газета, некоторые жители Каракаса связывают произошедшее с инцидентом на подстанции «Сидор» в штате Боливар — ранее СМИ сообщали о взрыве и пожаре на объекте.

Как заявил «РИА Новости» администратор одного из отелей, расположенных в Чакао, неизвестно, сколько продлится блэкаут. «Власти не сообщили нам какой-либо информации по данному поводу», — добавил он.

7 марта по всей стране произошло отключение электроэнергии, в результате без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов. В Каракасе перестало работать метро, перебои коснулись работы телефонных сетей и интернета.