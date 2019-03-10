Хоккей и реальность 17 Виктор Горбачев

10.03.2019, 9:43

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А сколько-то шуму по стране!

Мол, все для Вас и все для народа. Про любовь всенародную к хоккею. И, мол, не вина такой любви в том, что гражданин Лукашенко намбер уван в хоккее и поэтому все ходят на матчи. Ну, в количестве зрителей. Мол, все добровольно идут и прям за места дерутся на трибунах.

Ну, тогда гляньте обзорную панораму на матче команд Юность - U-20 (молодежная Беларуси). Пустые трибуны. Это такой наш чемпионат страны. И это, на главной ледовой арене. Чижовка. Пару сотен зрителей. А знаете почему? Потому что нет команды свыше заполнить трибуны на матч. Реальность. Как есть - так есть. А вот если бы тут играл или присутствовал сам! Ну, или его свита. Вот тогда бы и картинку создали. Нагнали бы как положено. Под завязку. А так?

Так и живем. Картинку создаем для мира и царя. А стоит глубже заглянуть в реальность - понимаешь. Опа. И ведь сколько же народных денег вбухивается в такую пустоту. А воз, ой, результат, все тот же. Все хуже и хуже.

И включаешь ТВ, прям жить в телевизоре хочется. Как же оно все красиво и добровольно!

Вот, думаю, все-таки, надо еще построить ледовых арен дополнительно штук 50 по стране. Может народ и будет заполнять тогда трибуны. Добровольно.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»