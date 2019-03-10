Президент Латвии призвал Европу к единству для сдерживания России 2 10.03.2019, 9:56

Раймонд Вейонис

Раймондс Вейонис назвал главные вызовы, исходящие от РФ.

Европа должна быть единой и соблюдать бдительность из-за того, что с 2014 года Россия демонстрирует «агрессивную политику в достижении своих геополитических целей». Об этом в интервью журналу Spiegel рассказал президент Латвии Раймондс Вейонис.

«Нам нужен надежный сдерживающий фактор, чтобы в один прекрасный день Россия не напала на другую европейскую страну, как на Украину», — заявил он. При этом он заявил, что Россия и Латвия являются соседями, которые «разделяют общие экономические интересы».

По словам Вейониса, большинство этнических русских, проживающих в Латвии (около четверти населения, как уточняет Spiegel), лояльны властям и курсу балтийской страны. «Однако часть из них более склонна к попыткам Москвы оказать давление на нашу страну. Некоторые из них, например, участвуют в демонстрациях против запланированного закона о закреплении латышского языка в образовании», — сказал он.

Президент подчеркнул, что не стоит недооценивать влияние России на Латвию, поскольку многие граждане республики «смотрят российское телевидение, правительство России пытается оказать влияние на русскоязычные СМИ в нашей стране, запустив там свою пропаганду».

Вейонис также высказался о проекте постройки газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию. «Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] знает, что все страны Балтии с самого начала были категорически против этого проекта и что наша позиция не изменилась. На наш взгляд, «Северный поток-2» — это прежде всего геополитический проект России. Между тем, Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике», — заявил президент.

Говоря о майских выборах в Европарламент, Вейонис отметил, что Кремль пытается укрепить пророссийские силы в этом европейском органе и добивается «раскола Европы». «Все демократы должны быть готовы к этому. Важно дать понять гражданам, что они стоят перед важными выборами, речь идет о нашем будущем», — подчеркнул президент.

Раймондс Вейонис стал президентом Латвии летом 2015 года. После выборов он заявлял, что его основной задачей во главе государства станут внутренняя и внешняя безопасность страны, укрепление вооруженных сил и усиление присутствия НАТО в Латвии и Балтийском регионе.