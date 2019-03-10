Под Петербургом в воинской части с комплексами С-300 взорвалась бомба
- 10.03.2019, 10:14
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Взрывное устройство подбросили к КПП.
У периметра воинской части в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалось самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает 47News со ссылкой на источник в правоохранительных органах РФ, передает РБК.
Информацию о взрыве, также со ссылкой на источник, подтверждает «Фонтанка». По данным изданий, инцидент произошел накануне, 8 марта. Известно о нем стало только сейчас. Взрывное устройство при обходе периметра обнаружил постовой. Оно было изготовлено из корпуса ручного фонаря и начинено гайками. Питание устройства обеспечивалось батарейкой «Крона». Оно лежало в нескольких десятках метров от КПП.
Солдат отбросил устройство в сторону. Примерно через 30 секунд раздался взрыв. При инциденте никто не пострадал. Остатки взрывного устройства изучили взрывотехники ФСБ.
РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).
В деревне Ваганово расположена воинская часть 28036, где дислоцирован 1489-й гвардейский зенитный ракетный полк. На вооружении полка находятся зенитные комплексы С-300П.