Хуан Гуаидо: Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся своих целей 10.03.2019, 10:31

Хуан Гуаидо

Президент начинает поездку по Венесуэле.

Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо обратился к своим сторонникам на митинге в столице страны.

"Наступят трудные дни по вине режима, нас будут пытаться разделить, - цитирует политика на своей странице в Twitter журналист Габриэль Бастидас. - При любом развитии событий мы должны быть едины и готовы действовать". По мнению Гуаидо, власти намерены вести с оппозицией борьбу на истощение. Он также добавил, что отправится в поездку "по всей Венесуэле", чтобы привести своих сторонников в Каракас.

Венесуэльская оппозиция не прекратит уличные протесты, пока не достигнет желаемых результатов, заверил Гуаидо.

"Мы будем оставаться на улицах до тех пор, пока не добьемся поставленных целей. Чтобы кончились мрак, голод и нищета, должны закончиться диктатура и узурпация власти" - приводит слова президента Венесуэлы Бастидас. Венесуэльская оппозиция намерена добиться сложения полномочий узурпатора Николаса Мадуро, создания переходного правительства и проведения в стране свободных выборов.