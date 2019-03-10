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Соболенко обыграла Томлянович на турнире в Индиан-Уэллсе

  • 10.03.2019, 10:39
Арина Соболенко

Белоруска выиграла у австралийки третью партию со счетом 6:0.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко обыграла австралийку Айлу Томлянович во втором круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов). Счет по партиям — 6:3, 4:6, 6:0, сообщает tut.by.

Арина Соболенко (9 WTA) превосходно провела начало первого сета, когда лидировала со счетом 5:1, а также решающую партию, которую удалось выиграть вчистую. Между этими отрезками матча Айла Томлянович (44 WTA) показала, что способна приспособиться к агрессивной манере игры соперницы и отвечать остро при условии, что та ей будет помогать невынужденными ошибками.

Точку в стартовой партии Арина поставила с помощью эйса в девятом гейме — 6:3, а уже во втором «горела» — 1:4 и 2:5. Томлянович помогла Соболенко сделать обратный брейк, допустив две двойные ошибки за гейм, но вскоре вновь владела положением, заполучив двойной сетбол. Первый Арина отыграла подачей на вылет, а второй Айла реализовала в красивом розыгрыше. Австралийка исполнила укороченный удар, а затем — парашют. Соболенко не добралась до мяча и от досады с размаху бросила ракетку на корт — 4:6.

В третьем сете Арина вновь играла собранно. Однажды взяла гейм на подаче под ноль, чаще попадала в корт, ходила к сетке и пробивала в стиле драйв-воллей. Томлянович едва не перевернула ситуацию в свою пользу на матчболе и даже имела брейк-пойнт. Арина отыгралась, после чего в двух розыгрышах подряд у Айлы не получилось принять.

Итог поединка, который длился один час и тридцать девять минут, — 6:3, 4:6, 6:0 в пользу Соболенко.

Статистика матча Соболенко — Томлянович

Попадание первой подачи: 59% — 52%

Выигрыш первой подачи: 69% — 61%

Выигрыш второй подачи: 50% — 43%

Эйсы: 2 — 2

Двойные ошибки: 5 — 4

Реализация брейк-пойнтов: 75% (6 из 8) — 38% (3 из 8)

Все выигранные очки: 83 — 67

Для Арины Соболенко это тринадцатая победа с начала сезона с учетом игр в Кубке Федерации. В третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе она встретится с победительницей пары Джессика Пегула (93 WTA, США) / Леся Цуренко (28 WTA, Украина).

Таким образом, Соболенко — единственная представительница Беларуси в одиночном разряде, кому удалось шагнуть в третий круг соревнований. Александра Саснович и Виктория Азаренко выбыли после поражений во втором раунде, причем Вика проиграла извечной сопернице и в то же время подруге Серене Уильямс. Кроме того, ранее Вика выбила из турнира еще одну белоруску Веру Лапко.


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