Война башен Кремля: Сечин играет против Патрушева? 10.03.2019, 10:53

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Игорь Сечин

В российской власти идет борьба за передел сфер влияния.

В Домодедовском городском суде Московской области в субботу, 9 марта арестован бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг, который несколько недель назад попал в прицел прессы и социальных медиа после того, как в сети оказалось скандальное видео, которое было сделано во время стрима многопользовательской игры PUBG, на котором Горринг матерился, хвастался высокопоставленными покровителями и рассказывал о сексе с подчиненными. Чиновник как оказалось, годами скрывался от следствия благодаря смене фамилии. Уголовное дело против него возбудили еще в 2011 году. «Горрингу предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), — огласил материалы следствия судья Александр Скрипст.

Между тем в сети продолжают обсуждать как личность самого Горринга, так и строить версии относительно подоплеки относительно его задержании, пишет «Русский монитор».

Так, телеграм-канал «ОколоКремля» причисляет Горринга к клиентеле секретаря СовБеза Николая Патрушева. Горринг, по слухам в ГРУ, занимался военно-технической разведкой, а затем около 10 лет служил резидентом в ЮАР, где породнился с семьей бывшего президента ЮАР Зумой, женившись на его дочери, — напоминает «ОколоКремля».

У Горринга были дружественные отношения с еще одним офицером спецслужб главой Росгеологии Романом Пановым.

Кандидатуру последнего в свое время на должность Минприроды лоббировал спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов. Говорили, что Панов был дружен с погибшим сыном Иванова Александром.

В устранении Горринга-Панова были заинтересованы сразу несколько групп- от Сечина до Собянина, Тимченко и Михельсона.

Одни группы борются за контроль над Росгеологией, другие- на ослабление Патрушева.

По слухам, арестом Горринга занималось управление К- спецназ Сечина. Как говорят, Сечин-Ткачев до сих пор находятся в серьезном конфликте с Патрушевым. И арест Горринга -это знаковый удар по секретарю Совбеза.

И то, что дело передано в ГСУ по Московской области, которое находится под контролем друга Бастрыкина генерала Маркова (он сейчас перешел на работу в центральный аппарат СК) не случайно. ГСУ по Московской области лояльно управлению К.

Говорят, что на этой неделе Панов несколько раз встречался с Патрушевым и Ивановым в надежде спасти Горринга.

Но наличие санкции на арест Горринга фактически сделало бесполезным вмешательство в судьбу экс-топа Росгеологии. Спецназ Сечина оказался сильнее.

Горринг летел в Сочи. Летел ли он к находящемуся там Патрушеву? Согласно вбросу- у Горринга был план перебраться из Сочи в Абхазию. А что такое Абхазия? Это анклав под патронажем секретаря Совбеза.

Управление К в последний момент перехватывает Горринга на своей территории во Внуково. Не позволяя ему встретиться и переместиться в анклав.

То есть одних полунамеков достаточно, чтобы понять: через Горринга сигнал идет Патрушеву.

При всем мощном усилении секретаря Совбеза он находится уже продолжительное время под самым серьезным ударом.

Вспомним хотя бы: кокаиновый самолет, дело банка Югры, московские хлебозаводы.

Понятно, что такая ситуация не может длиться долго и финал какой-то должен произойти.

Патрушев явно не устраивает многочисленные кремлевские группы влияния.

Почему?

-Патрушев один из реальных разработчиков схемы транзита власти;

-Патрушев основательно включен в антикоррупционную повестку — основной его проект кавказский. Через этот проект выявлены серьезные коррупционные спруты. Baring Vostok- выявил не просто вывод капиталов, но и спонсирование спящих экстремистских групп и связи с кавказскими и татарскими анклавами;

— Патрушев, видимо, борется за контроль над «бассейном». Свидетельством чего являются зачистки алкогольного и сельхоз рынков. За «бассейны» конкурируют также Сечин и Ротенберги;

— Патрушев сегодня неудобная альтернатива команде Кириенко. Отношения между ними не сложились. Известно, что Патрушев категорический противник пенсионной и иных социально-налоговых реформ. Патрушев удерживает под контролем ЕР, не допуская туда людей Кириенко;

— Патрушев активно встраивается в газпромовскую модель. Дюков, как говорят, клиентела секретаря Совбеза. Что серьезно напрягает и Медведева, и Сечина;

— за последнее время Патрушев стал активно задействовать подчиненную ему Росфинразведку. Плюс выстраиваемые партнерства с Козаком (против Сечина), с Сурковым (идеология), с Тимченко и Собяниным.

На этом фоне, по слухам, значительно ухудшаются отношения Патрушева с Медведевым (при том,что личный контакт остается) и сохраняется конфликт с Сечиным.

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Но самым серьезным фактором недовольство в отношении Патрушева являются его попытки перехвата контроля на IT-индустрией, связью и Интернетом.

Через собственное лобби Патрушев как бы приватизирует целую отрасль, становясь главным оператором многомиллиардных проектов.

Это вызывает ответные ходы.

Понятно, что к такой семейной монополизации рынка не готовы ни Ковальчуки, ни Чемезов, ни Медведев и его бизнес-партнеры.

Их конечно раздражают попытки превращения клана Патрушевых в «информационную Семью».

А телеграм-канал «Серпом По» напоминает о том, «тряхни» наугад любого чиновника, депутата, делегата – и тут же посыпятся поводы для возбуждения уголовных дел.

Сидел некий известный узкому кругу лиц чиновник Горринг на сладком месте в Росгеологии. И все у него было неплохо, пока в Сеть не утекла запись его дружеской беседы с партнерами во время онлайн игры. Он там много всего наболтал, про секс с подчиненными, про отношения на работе, про то, как они с начальником скоро поедут перетереть с Михельсоном (№1 в списке Форбс). Горринга сначала уволили, а спустя 1,5 месяца задержали при попытке вылететь в Сочи. Сегодня арестовали на 2 месяца по делу о махинациях с землей в Подмосковье еще в 2011 году.

То есть, пока сидел чиновник тихо и молча, никаких махинаций за ним не числилось, сболтнул что-то не то (и это что-то — явно не про харрасмент) – и, что называется, попал.

Была версия, что Горринг перебежал кому-то дорогу, и скандальную пленку потому в Сеть и слили, чтоб его подставить. Или подставить его высоких покровителей. В банке с пауками, которую представляет собой наш т.н. истеблишмент, все возможно.

Интереснее другое. Тряхани наугад любого чиновника, депутата, делегата – и тут же посыпятся поводы для возбуждения уголовных дел. Ведь ясно, что ни Горринг, ни Арашуков — не то что не исключения, а, как любили писать в советских сочинениях, типичные представители своего времени. Насквозь продажного, лживого и коррумпированного. Наши «нелишние люди».