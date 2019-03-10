В роддоме Солигорска умерли 38-летняя роженица и ее сын 6 10.03.2019, 11:15

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В течение всей беременности женщина чувствовала себя хорошо

В редакцию tut.by написал житель Солигорска Дмитрий. 8 марта он похоронил жену Ольгу и новорожденного сына. 38-летняя женщина умерла спустя сутки после того, как родила мертвого ребенка.

В гражданском браке Ольга и Дмитрий прожили около трех лет. Два года назад они официально стали семьей.

Летом 2018 года Ольга забеременела. Дмитрий уверяет, что всю беременность жена чувствовала себя хорошо, никаких патологий ни с ней, ни с ребенком не было.

— Беременность протекала, я бы сказал, идеально. Я никогда не видел Олю настолько счастливой.

Со слов Дмитрия, супруга наблюдалась в женской консультации Солигорской центральной районной больницы, делать УЗИ ездила в частные медицинские центры Минска.

— Почему ездили в Минск? Знакомая посоветовала там хорошего специалиста. Все результаты мы привозили местным врачам.

Срок родов врачи ставили на 24 марта.

Проблемы с самочувствием у Ольги, рассказывает Дмитрий, начались в прошлую субботу, 2 марта. В те выходные он уехал к родителям, жену завез к теще.

— Мама Оли всю жизнь проработала фельдшером на «скорой». Она заметила, что дочка плохо спала, померила ей давление. Оказалось, что у Оли оно немного повысилось. В норме верхнее значение у нее всегда было 110, а тут поднялось до 130. В воскресенье к вечеру оно подскочило до 145, поэтому в понедельник с утра, 4 марта, я сам лично завез жену к врачу в женскую консультацию.

Врач, вспоминает мужчина, сказал, что Ольге нужно срочно лечь в отделение патологии беременности.

— Мы вернулись домой, собрали вещи и поехали в больницу.

Что произошло дальше, ему успела рассказать сама Ольга. Он говорит, что весь понедельник, 4 марта, ей вводили капельницы и давали таблетки, чтобы снизить давление.

— В тот же день предварительно запланировали кесарево сечение, но только на среду, 6 марта.

Дмитрий продолжает: во вторник утром, 5 марта, Ольга пошла проверять сердцебиение ребенка.

— Врачи сказали, что сердцебиение слабое, поэтому «кесарево» перенесли на вторник. Но уже к обеду сказали, что сердце не бьется, хотя с утра Оля говорила, что чувствовала шевеление.

После этого, говорит Дмитрий, он и его теща приехали в роддом.

— Врачи приняли решение, что мертвого ребенка Оля будет рожать естественным способом. Хотя теща просила, чтобы ей сделали «кесарево»: все-таки Оле 38 лет, это должны были быть ее первые роды.

Ольга родила около 21.30 5 марта.

— Так нам сказали, когда мы позвонили в роддом на стационарный телефон. Что с Олей, никто говорить не стал. Спустя час мы стали звонить ей на мобильный. Она не отвечала, мы заволновались. Я поехал в роддом. По связи на входе мне сказали, что у роженицы открылось внутреннее кровотечение, состояние тяжелое, они борются за ее жизнь.

Спустя сутки, около 23 часов 6 марта, Ольга умерла в реанимации. Похороны состоялись 8 марта.

— В один день похоронил и сына, и жену.

В свидетельстве причина смерти Ольги закодирована как «О72.1». В переводе с медицинского — кровотечение атонического характера в раннем послеродовом периоде.

В анонимной беседе с tut.by акушер-гинеколог обращает внимание: это кровотечение может развиваться так быстро, что зачастую с ним бывает трудно справиться.

— Нормальная кровопотеря у женщины после родов — 0,5% от массы тела женщины (примерно 300−400 мл), если больше — уже опасно. В норме матка после родов начинает сразу сокращаться, чтобы остановить кровотечение. Но бывает гипотония (то есть снижается тонус матки) или атония (когда матка полностью теряет тонус). Встречается примерно в 2−3% от всех родов, не более. Поэтому сразу после родов и в течение первых двух часов врачи обязательно наблюдают за количеством выделений и оценивают сократимость матки, то есть ее плотность на ощупь. Такое случается из-за нарушения механизмов послеродового гемостаза, и предугадать достаточно сложно — у кого разовьется, а у кого — нет…