Сусанин вместо Моисея 4 Николай Травкин

10.03.2019, 11:25

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Россияне по своей «пустыне» ходят со дня, как Рюрика на правление призвали.

Если власть пообещала народу изобилие, а происходит наоборот, то народу сразу напоминают легенду про Моисея.

Хорошая легенда. Как раз в духе русских народных сказок. Счастливую жизнь не надо ДЕЛАТЬ — ее надо НАЙТИ. Более того, самому даже и утруждаться исканиями не требуется — иди за ведущим…

Россияне по своей «пустыне» ходят со дня, как Рюрика на правление призвали. Моисеев сменилось — со счета собьешься, а к земле обетованной никак не выйдем. Но продолжаем надеяться, что появится наконец тот, который выведет.

Был краткий период, по историческим меркам — миг, когда появился во главе народа один и предложил перестать ходить. — Давайте, — сказал, — остановимся и обустроим место для нормальной жизни здесь. Название тому короткому периоду дали — перестройка. Но не сложилось. Не поддержал народ. — Нет, — ответил, — не надо, мы лучше еще походим, поищем…

После Горбачева уже новая Россия две трети библейского срока протопала. Три Моисея сменились, водя по пустыне. Нынешний Моисей возглавляет колонну уже во второй раз и уверяет, что теперь с классической ходьбой по песку будем заканчивать, устремимся в прорыв и точно окажемся на земле обетованной.

Но все больше — по ВЦИОМу около 66% — начинают уверять, что именно оттуда, от земли обетованной, их и уводят уже 27-й год подряд. Утверждают, что маршрут следования через пустыню Моисеям подсовывает ЦРУ.

Меньшинство же убеждено, что сначала вели нас правильно, но потом развернули и последние 10-12 лет — это путь обратно…

Почему же библейское чудо не получается на нашей многострадальной?

А потому, что в том случае 40-летний переход начали одни люди, а перешли пустыню уже другие. Люди изменились. В этом и был божий замысел.

Мы же — хоть 100 лет нас води — меняться не собираемся. Обещал Моисей обетованную — вынь да положь! Какое «начни с себя»?! Чего это я из себя какого-то раба должен выдавить?! Да я за такое лучше тебе моргалы выдавлю!

Какие-такие местные самоуправления и гражданское общество? Мы и так самые-самые. А в части патриотизма, духовности и морали с нравственностью — равных нет на земле! Нам меняться — только портиться! Моисей должен все сделать. Он обещал. Или — давай другого Моисея!..

Смотрит Господь сверху и диву дается. Как этому народу обьяснить, что Моисей — это когда кругом пустыня. А если под ногами сплошной чернозем и прочие природные богатства, то какого же Моисея вам надо?!

Николай Травкин, Росбалт