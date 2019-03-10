Неизвестная история: 130 лет назад в Беларуси хотели соединить Днепр с Двиной 2 10.03.2019, 11:31

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Ключевую роль в проектах играло Ореховское озеро.

Мы уже рассказывали о проектах по соединению Днепра и Западной судоходным каналом между Витебском и Оршей через Ореховское и Бабиновичское озера, разработанных в XVIII веке. Сегодня мы продолжим рассказ и познакомим читателей с проектами конца XIX – начала ХХ века, которые, будь они реализованы, превратили бы нынешний поселок Ореховск в Оршанской районе в крупный центр Балтийско-Черноморской торговли, а также объединили бы белорусские реки в туристическое Золотое кольцо, пишет vkurier.by.

На берегах Ореховского озера

Фото: Сергей Мартинович

После создания в начале XIX века Березинской водной системы между Западной Двиной и Днепром, работы по изысканию путей соединения двух рек судоходным каналом были приостановлены. Строительство железных дорог и вовсе грозило сделать идею канала неактуальной.

Но уже к 80-м годам XIX века стало понятно, что движение торговых грузов по воде должно было обойтись куда дешевле, чем по суше. Большое значение придавалось и военному фактору – возможности переброски судов из Балтийского моря в Черное.

В 1886 году при Министерстве путей сообщения Российской империи была образована комиссия по улучшению рек Западная Двина и Днепр и сооружению канала по рекам Оршица и Лучеса. На рассмотрение комиссии было представлено несколько проектов канала, детально описанных в девятом выпуске книги «Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий» (1905 год).

1. Проект инженера Шелюты (1883 год)

В 1883 году инженер Шелюта разработал проект соединения Днепра и Западной Двины по рекам Оршица и Лучеса посредством судоходного канала. Проект был составлен в двух вариантах.

По первому – «восточному» — варианту линия канала направлялась в обход Ореховского озера к городу Бабиновичи (ныне агрогородок в Лиозненском районе). Длина канала составляла 122 км, стоимость – 6 336 000 рублей.

На берегах Ореховского озера

Фото: Сергей Мартинович

Второй вариант проекта Шелюты («западный») предусматривал строительство канала протяженностью 104 км в обход Девинского озера стоимостью 8 584 000 рублей. Инженер считал наиболее предпочтительным именно этот вариант ввиду лучшего обеспечения канала резервными водами.

Канал планировалось устроить пригодным для пропуска судов с осадкой до 1 м. Ширина канала была запланирована Шелютой в 16 м. На канале планировалось соорудить деревянные шлюзы.

2. Проекты инженера Семенова (1897-1905 годы)

В 1893 году инженер А.Н. Липин сделал представление в Министерство путей сообщения о необходимости проведения дополнительных исследований Лучесско-Оршицкого соединения, ввиду неточности данных. Работа была поручена инженеру Семенову.

На протяжении последующих четырех лет Семенов проводил необходимые изыскания между Витебском и Оршей, результатом которого стало составление нескольких проектов соединения каналом Днепра и Западной Двины.

Первый проект был разработан в 1897-1902 годах. Изначально Семенов предлагал соорудить канал протяженностью в 92 км. Начинался он у впадения Лучесы в Западную Двину, а заканчивался в 4 км выше Орши по течению Днепра.

Канал планировалось снабдить 14 шлюзами. В одном месте канал пересекал Московско-Брестскую железную дорогу, семь раз – шоссейную дорогу Орша – Витебск, а также пять проселочных дорог, множество оврагов и ручьев.

Проекты канала между Западной Двиной и Днепром инженера Семенова (1897-1902 и 1905 годов). Из книги «Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий» (1905 год)

Проекты канала между Западной Двиной и Днепром инженера Семенова (1897-1902 и 1905 годов). Из книги «Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий» (1905 год)

Инженер Семенов планировал превратить Ореховское и Бабиновичское озера в резервуары для питания канала водой, причем большая ее часть должна была поступать из Бабиновичского озера. Оба водохранилища предполагалось соединить с каналом водопроводной системой. Ширина проектируемого канала должна была составлять 30 метров.

Стоимость работ по устройству канала была определена инженером в 16 196 369 рублей.

В 1905 году Семенов предложил второй вариант устройства канала между Днепром и Западной Двиной. Почти половина пути должна была пройти по реке Лучесе, а сам канал планировалось начать недалеко от впадения в нее речки Оболянки. Канал должен был обогнуть Девинское и Ореховское озера и соединиться с Днепром в том же мечте, что и в первом проекте.

Продольный профиль канала между Днепром и Западной Двиной по проекту инженера Семенова. Из книги «Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий» (1905 год)

Продольный профиль канала между Днепром и Западной Двиной по проекту инженера Семенова. Из книги «Материалы для описания русских рек и истории улучшения их судоходных условий» (1905 год)

Оба проекта инженера Семенова так и не были реализованы. Комиссия Министерства путей сообщения нашла в расчетах инженера ошибки и неточности, а само дело потонуло в канцелярской волоките.

Казалось бы, какую пользу принесли все эти разработки Ореховской земле? Оказывается, большую. В 1893 году на Ореховском озере был создан геодезический пост, к нему был приставлен человек, живший в деревне Орехи и ежегодно проводивший необходимые измерения.

Уже в советские годы собранный материал был использован для выбора места для строительства электростанции в Ореховске. Таким образом, можно смело утверждать: если бы не были разработаны проекты соединения Западной Двины с Днепром, то не было бы и БелГРЭСа.