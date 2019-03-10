Пассажирский самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути в Кению
- 10.03.2019, 11:58
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На борту находились 157 человек.
Самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines со 149 пассажирами и восемью членами экипажа потерпел крушение по пути в Кению. Об этом, как передает «Би-би-си», сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.
Премьер выразил соболезнования родным погибших. Есть ли выжившие, он не сообщил.
Самолет выполнял регулярный рейс между столицами Эфиопии и Кении Аддис-Абебой и Найроби, передает Al Jazeera.
Катастрофа произошла в 08:44 по местному времени (совпадает с минским), уточнил Reuters представитель авиакомпании.