Активист из Бреста: Надеюсь, «депутату» объяснят, как нужно себя вести 1 10.03.2019, 12:10

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Валентин Лазаренков

Валентин Лазаренков поймал лукашенковского служащего на хамстве.

Заместитель председателя Брестской областной Белорусского социал-демократической партии (Громада), активист общественной организации «За свой город» Валентин Лазаренков обратился в комиссию по этике по поводу поведения «депутата» 34-го округа Андрея Дьякова.

«Депутата» не интересовала, с какими проблемами пришел к нему Лазаренков. Его интересовало, чьи деньги тот «отрабатывает», рассказал Валентин Лазаренков «Радыё Рацыя»:

- Когда я сел за стол, подготовил свои бумаги, неожиданно услышал обращение к себе. Я еще ничего не успел ему сказать. «Вы чьи деньги отрабатываете?» Я удивился, что это первый вопрос, который мне задает «депутат». Во-вторых, почему вообще он какие-то вопросы мне задает, когда просто должен принять те запросы, которые я принес.

По словам Валентина Лазаренкова, ему расхотелось после такого давления со стороны «депутата» с ним разговаривать. Поэтому просто оставил письменные вопросы и ушел. Активист надеется, что «депутату» объяснят, как себя нужно вести во время разговора с людьми, которые живут в его округе.