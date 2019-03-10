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Закарпатские пограничники пропустили без очереди автомобиль с 84,3 кг героина

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  • 10.03.2019, 12:15
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Наркотики перевозили двое граждан Нидерландов.

4 марта украинские пограничники в пункте пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" (Закарпатье) без очереди пропустили автомобиль, в котором их румынские коллеги обнаружили 84,3 кг героина. Об этом сообщает "Перший кабельний".

На видео, которое обнародовал телеканал, видно, как Renault в ожидании проверки стоит в очереди пункта пропуска "Солотвино". После разговора с пограничником машина переезжает на другую полосу, а стоящий впереди микроавтобус уступает ему место.

В тот же день румынские пограничники задержали Renault и обнаружили в нем рекордную партию тяжелых наркотиков. Согласно сообщению пресс-службы румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма, под пассажирским сидением был обустроен тайник, в котором спрятали 167 упаковок героина.

Renault зарегистрирован в Германии, наркотики перевозили двое граждан Нидерландов.


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