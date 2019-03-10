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Великий князь Ольгерд «передал привет» сотрудникам российского посольства в Минске

  • 10.03.2019, 12:21

Россиянам напомнили, как белорусские воины осаждали Москву.

Привет от великого князя Ольгерда сотрудникам российского посольства. Стрит-арт появился в Минске на Старовиленском тракте, в ста метрах от здания дипмиссии, сообщает телеграм-канал «Баста».

Ольгерд правил Великим княжеством Литовским в XIV веке. Победил татар на Синих Водах, освободив Украину от ордынского ига. Защищая Тверь и Смоленск, дважды осаждал Москву. При правлении Ольгерда территория нашей страны увеличилась более чем в два раза. Великое княжество Литовское стало крупнейшим государством Европы.


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