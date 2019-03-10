Пекин против Москвы: глобальные фонды готовят распродажу российских акций ради Китая 10.03.2019, 12:37

Отток иностранного капитала из РФ резко увеличится.

Российскому фондовому рынку c мая по ноябрь предстоит пережить отток иностранного капитала из-за изменений в составе индексов MSCI, на которые ориентируются глобальные фонды, управляющие активами на сумму почти 2 трлн долларов, пишет finanz.ru.

В начале марта MSCI объявила о включении в свои индексы акций Саудовской Аравии и Аргентины, а также резком повышении доли Китая.

В мае коэффициент включения китайский акций класса А будет увеличен с 5% до 10%, затем до 15% в августе и 20% - в ноябре.

По итогам этого процесса в индексе MSCI Emerging Markets (EM) будут представлены 253 китайские компании крупной капитализации и 168 средних и малых компаний, а итоговый вес акций, торгующихся на биржах КНР в юанях, вырастет почти в 5 раз - с 0,7% до 3,3%.

Это «повысит спрос на китайские бумаги со стороны американских и европейских институциональных клиентов, нацеленных на стратегические вложения», отмечают главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Для прочих рынков это обернется оттоком капитала. В сумме перераспределение потоков в пользу Китая потребует около 20 млрд долларов - такая сумма уйдет из акций других стран, включенных в MSCI EM, оценивает стратега «ВТБ Капитала» по акциям РФ Илья Питерский.

Российский рынок, по его расчетам, потеряет около 700 млн долларов денег иностранных инвесторов за полгода.

Для Китая же пересчет MSCI может привести к гигантской лавине инвестиций.

Суммарный приток средств со стороны всех пассивных фондов в эталонные MSCI индексы, которые включают акции класса А, преимущественно бумаги медицинского, IT и промышленного секторов, может превысить 60 млрд долларов, говорит Луцко, а совокупный приток иностранного капитала в течение 5-10 лет может превзойти 600 млрд долларов.

«Решение MSCI вкупе с мерами Пекина по либерализации доступа к своему рынку, означает, что в этом году объем иностранных вливаний в акции класса А может составить до 100 млрд долларов против $45 млрд в 2018 году», - отмечает эксперт.