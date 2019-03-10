В Гаагу 9 10.03.2019, 12:49

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Фото: AP

Спрос на диктатуру в мире стремительно падает.

Пресс-секретарь Лукашенко похвасталась единственным брендом, по которому безошибочно во всем мире узнают Беларусь: «Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, иногда мне кажется, что не сегодня так завтра в мире может возникнуть запрос на диктатуру. <…> Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура — это уже наш бренд», пишет телеграм-канал «Баста».

Закономерный итог 25 лет работы безрукого правителя и чиновников-неучей. МАЗ и МТЗ годами работают на склад — даже в Зимбабве наш металлолом покупать не хотят. На парке высоких технологий после блокировки сайтов и запрета смартфонов в школах тоже, наверное, придется крест поставить. Обувь и одежду белорусских производителей стыдно дома носить — не то, что на экспорт предлагать.

Что у нас еще из узнаваемых брендов? Картошка из Египта и природа, которую уничтожают вредными производствами?

Наталья Эйсмонт признала то, что уже давно очевидно для всех. Кроме диктатуры сегодня Беларусь ничего предложить миру, действительно, не может. Но и этот бренд — залежалый и протухший. Спрос на диктатуру в мире стремительно падает. Скоро такой раритет только на сувениры редким коллекционерам можно будет сдать — и то, с доплатой. В Гаагу, например.