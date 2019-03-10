Бунт в «ДНР»: сепаратисты могут остаться без воды 1 Секция «Браво» группы «Информационное сопротивление»

10.03.2019, 12:58

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Предприятия в ОРДЛО не хотят переходить под контроль ставленников Кремля.

Экономическая ситуация на временно оккупированных территориях находится на грани фола – торговля с Россией по заниженной цене и резкое снижение уровня производства искусственно денационализированных «ДНР» и «ЛНР» предприятий привели к большим задолженностям по зарплатам, повышению цен на продукты и медикаменты, а также к вынужденной трудовой миграции в Россию. Ведь благодаря российской пропаганде большая часть населения неподконтрольных территорий попросту боится выезжать в Украину.

Лакмусовой бумагой для индикации критического состояния социально-экономической жизни в так называемых молодых республиках стало обращение коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» к главе «Донецкой народной республики» о неприемлемости перехода предприятия под контроль «ДНР».

В обращении руководство предприятия взывает к Пушилину не только по поводу выплаты задолженности ГП «Вода Донбасса» (бывший КП «Донецкгорводоканал», которое покупает воду КП «Компания «Вода Донбасса» и оказывает услуги потребителям г. Донецк, г. Ясиноватая, поселку красный Партизан), которая составляет 227,8 млн. рублей, но и пересмотреть весьма заниженную стоимость тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение к экономически обоснованным затратам предприятия.

Решение проблемы с выплатой задолженностей сотрудникам, работающим на подконтрольной Украине территории, было полностью реализовано в первой половине прошлого года благодаря соответствующим указаниям НКРЭКП Украины. В тоже время, из-за нелогичных указов руководства непризнанной республики предприятие должно получать оплату своих услуг по очень низким ценам, но даже эти деньги оно не получает.

А судиться с должниками предприятие «Компания «Вода Донбасса» не может, ввиду отказа суда рассматривать иски, где компания является истцом, хотя «процессуальное законодательство» «ДНР» таких ограничений не содержит.

Получается, что очень важное для жизни «ДНР» предприятие находится на грани банкротства и функционирует лишь благодаря тому, что работает также на неоккупированной части Донбасса, где система услуг работает без проблем и задолженностей.

Видимо, жизнь «по-ДНРовски» уже всем поперёк горла, от идеологов-коллаборационистов и бойцов-ополченцев, до заложников ситуации. Что предпримет глава «ДНР» тогда, когда все его игрушечное государство останется без воды?

Секция «Браво» группы «Информационное сопротивление»