Сколько стоит «квадрат» частного дома под Минском? 2 10.03.2019, 13:02

Рынок загородной недвижимости столкнулся с отсутствием спроса.

Стоимость «квадрата» частного дома возле белорусской столицы (на расстоянии до 30-40 км) сопоставима со стоимостью квадратного метра квартиры с ремонтом в минской новостройке.

Об этом в интервью Office Life рассказал эксперт в сфере недвижимости, директор инжиниринговой компании «Надежный дом» Александр Андриянов.

— Средняя стоимость «квадрата» квартиры в Минске — $1200-$1300. К ней нужно добавить около $500 (цена за обустройство: ремонт плюс мебель). Получаем $1700-$1800. В такую же сумму обойдется квадратный метр частного дома, но — с учетом благоустройства территории.

Речь, по словам эксперта, идет об усредненных ценах, ближе к эконом-сегменту.

— Рынок частного домовладения находится в устойчиво плохом состоянии. Нет той маржинальности, которая была до 2014 года, — утверждает эксперт в сфере недвижимости Александр Андриянов.

При этом, по его словам, за последние пять лет рынок немного отыграл падение. Дно пройдено, но оснований для дальнейшего роста нет.

— Мы находимся на стабильно низком уровне спроса. Чтобы ситуация изменилась, нужен мощный толчок развития всей экономики, что позитивно сказалось бы и на развитии строительной отрасли.