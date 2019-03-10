Москвичи вышли на митинг за свободный интернет: прямая трансляция 10.03.2019, 13:20

Фото: AFP

(Обновляется) Акции проходят и в других городах России.

В трех городах России сегодня организованы митинги за свободу интернета, против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента.

В Москве перед началом согласованного митинга за свободу Интернета полиция задержала нескольких человек - активистов незарегистрированной Либертарианской партии, которые организуют митинг.

По словам активиста Михаила Светова, задержаны 7 человек, телеканал "Доджь" сообщает о 8 задержанных. ОВД-инфо сообщает, что полиция задержала Олега Хорькова, Федора Миляева, Данилу Матвейчика, Андрея Перфильева, Андрея Забурдяева, Анастасию Васильеву, Сергея Синицына и члена Либертарианской партии, который попросил не афишировать его имя.

Как пишет Светов в твиттере, полицейские потребовали от активистов лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством.

Менты запихивают шары в автозак. pic.twitter.com/baeOjJ4WZl — Mikhail Svetov (@msvetov) 10 марта 2019 г.

Ранее Светов сообщил, что сотрудники полиции изъяли баннеры и задник сцены митинга.

В Хабаровске на митинг собрались несколько десятков человек, он прошел без происшествий.

Посмотрите, как в Хабаровске прошел митинг против изоляции рунета. А мы напоминаем, что в 14:00 начнется трансляция «МБХ медиа» с такого же митинга в Москве

Фото: «Вконтакте»/Митинг против изоляции рунета. Хабаровск | 10.03 pic.twitter.com/82rMcl7PjF — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 марта 2019 г.

Акции также проходят в Воронеже и Москве.

С митинга в Москве "Радио Свобода" и "МБХ-медиа" ведут прямую трансляцию.

Акцию организуют активисты незарегистрированной Либертарианской партии. В прошлом году те же организаторы провели крупный митинг в защиту мессенджера Telegram. Telegram официально поддержал митинг за свободу Рунета. С призывом прийти на него обратился также оппозиционер Алексей Навальный.

В заявлении организаторов говорится: "Россия – это не Иран и не Северная Корея, мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает все, чтобы мы продолжали отставать от Запада. <...> Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".

12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность изоляции российского сегмента интернета. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Предполагается, что на изоляцию интернета потребуется 20 миллиардов рублей.

Среди авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета. Они утверждают, что это необходимо в связи с опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада, и Рунет будет отключен от мировой сети только в чрезвычайных ситуациях. Активисты опасаются, что принятие закона рано или поздно приведет к тому, что он будет применен на практике.