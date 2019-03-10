«Перед семьей даже не извинились»: новые подробности о трагедии в роддоме Солигорска 16 10.03.2019, 13:31

8,739

Иллюстрационное фото

Источник: videoroddom.by

На контакт с семьей никто из медиков не выходил.

Трагическая история произошла в Солигорске в начале марта.

38-летняя Ольга Усик полтора года назад вышла замуж. Проблем со здоровьем Ольга не имела, хронических заболеваний тоже, пишет nn.by.

Ольга забеременела — это был ее первый ребенок.

«Она сдавала анализы и лежала в Минске на обследовании в начале беременности — все же возраст. Но все было нормально. Проблем никаких не нашли, — рассказала «Нашей Ниве» Полина, двоюродная сестра Ольги. — Потом проходила обследования. Никаких проблем врачи не видели, все протекало абсолютно нормально».

Ольга Усик

Рожать Ольга должна была 24 марта.

Проблемы начались в прошлую субботу, 2 марта. У Ольги повысилось давление, сначала до 130, потом до 145. Женщина обратилась к врачу, и ее положили в отделение патологии беременности.

Весь понедельник, 4 марта, ей вводили капельницы и давали таблетки, чтобы снизить давление. В тот же день предварительно запланировали кесарево сечение, но только на среду, 6 марта.

В тот же вечер врачи вызвали искусственные роды. Ольга родила мертвого ребенка. Это был мальчик.

Ольге дали малыша, она обняла его, поцеловала и упала в обморок. Больше она в сознание не приходила.

«Мы точно не знаем, что случилось. Ходят слухи, что был разрыв матки, но врачи это якобы опровергают. Родственники говорят, что Ольге делали переливание крови, много крови привозили в операционную, — рассказывает Полина. — Известно, что утром 6 марта в Солигорск срочно прибыли врачи из Минска, к Ольге. Я не знаю точно, что они там делали… Видела только уже после тело сестры, наверное стояла куча капельниц, так как у нее были сколоты руки и ноги…

6 марта ночью Ольга умерла».

По словам сестры, до родов Ольге ставили диагноз — передэклампсия. Это проблемы с артериальным давлением. Но этот диагноз достаточно безопасен при надлежащем уходе врачей.

В заключении о смерти причинами смерти названы кровотечение атонического характера в раннем послеродовом периоде и острая желудочковая недостаточность. То есть, было кровотечение из матки и не выдержало сердца. Атоническое кровотечение развивается быстро, даже современная медицина не всегда способна его остановить.

Нормальная кровопотеря у женщины после родов — 0,5% от массы тела женщины. Скажем, при весе 70 кг это примерно 350 мл. Матка после родов начинает сокращаться, благодаря этому кровотечение останавливается. Однако бывает атония, когда матка полностью теряет тонус, не сокращается. Такое случается примерно в 2−3% от всех родов, но только в единичных случаях врачам не удается женщину спасти.

Нормальная потеря крови у женщины после родов — 0,5% от массы тела женщины. Матка после родов начинает сокращаться, благодаря этому кровотечение останавливается. Однако бывает атония, когда матка полностью теряет тонус, не сокращается. Такое случается примерно в 2−3% от всех родов, но только в единичных случаях врачам не удается женщину спасти.

«Мертвого ребенка забрали в Минск, сказали, через месяц будут результаты анализов, — говорит сестра Ольги. — 7 марта тело ребенка отдали родственникам».

8 марта ребенка вместе с мамой похоронили в одной могиле.

«Перед семьей даже не извинились. Выдали заключение о смерти и все. На контакт с семьей никто из медиков не выходил, — утверждает Полина. — Муж Ольги сейчас якобы не здесь находиться. Истерик нет. Но он в шоке».