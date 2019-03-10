Венедиктов: Володин давно считал, что может заменить Путина 5 10.03.2019, 13:39

4,942

Алексей Венедиктов

Что стоит за конфликтом в Госдуме РФ?

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин надеется стать премьер-министром, а затем и президентом РФ после ухода Владимира Путина. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил ее главный редактор Алексей Венедиктов.

Так он прокомментировал заседание Госдумы 6 марта, в ходе которого Володин остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и перенес его на более поздний срок.

"Володин давно еще считал, что он может быть премьером, а потом заменить Путина. Очевидно. Скажем так, я это знаю. Орешкин является реально любимчиком президента, в том смысле, что из молодых президент прислушивается к тому, что он говорит. Грубо говоря, он конкурент. Притом, это тот конкурент, на будущее, не на сейчас, бабушка сказала, это на потом. И Орешкин в этом смысле человек, который близок к уху президента, то есть президент ему внимает", – сказал Венедиктов.

Он считает, что Путин за Орешкина "не заступится ни за что", хотя президенту РФ "не нравятся скандалы между людьми его команды".

Володин прервал Орешкина, когда тот во время правительственного часа в Госдуме намеревался сосредоточиться на малом и среднем бизнесе, и заявил, что министерство отвечает за рост экономики в стране. Выступление Орешкина перенесли с рекомендацией "встретиться с фракциями, обсудить вопросы дополнительно".