закрыть
10 марта 2019, воскресенье, 17:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В Новополоцке два лося в час пик гуляли по проезжей части

2
  • 10.03.2019, 13:48
  • 2,019
Иллюстрационное фото

Как раз в это время работники «Полимира» возвращались домой.

Двое сохатых появились на «заводской» дороге в Новополоцке 5 марта. Это случилось в час пик, около 17:45, когда работники предприятий новополоцкой промзоны массово едут домой, пишет ABW.by.

Скриншот видео abw.by

Очевидец Сергей написал:

«До города – около километра. Прямо через колонну авто двинулись двое лосей. Они шли от садового товарищества в сторону завода «Полимир». Самое интересно, что в этом месте они часто гуляют. Видимо, из-за того, что на протяжении всей дороги идет теплотрасса и только в проезде к дачам есть проход через теплотрассу, которым они и воспользовались. Слава богу, что пока с их участием никаких ДТП на этом участке дороги не произошло».


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман