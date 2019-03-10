В Новополоцке два лося в час пик гуляли по проезжей части 2 10.03.2019, 13:48

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Иллюстрационное фото

Как раз в это время работники «Полимира» возвращались домой.

Двое сохатых появились на «заводской» дороге в Новополоцке 5 марта. Это случилось в час пик, около 17:45, когда работники предприятий новополоцкой промзоны массово едут домой, пишет ABW.by.

Скриншот видео abw.by

Очевидец Сергей написал:

«До города – около километра. Прямо через колонну авто двинулись двое лосей. Они шли от садового товарищества в сторону завода «Полимир». Самое интересно, что в этом месте они часто гуляют. Видимо, из-за того, что на протяжении всей дороги идет теплотрасса и только в проезде к дачам есть проход через теплотрассу, которым они и воспользовались. Слава богу, что пока с их участием никаких ДТП на этом участке дороги не произошло».