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СМИ: Трамп хочет в пять раз увеличить плату за размещение войск США

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  • 10.03.2019, 13:58
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Такая формула может стать глобальным стандартом.

Президент США Дональд Трамп нашел способ реализовать одно из своих давних требований – заставить союзников платить больше за оборону.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и иностранных чиновников.

В частности, Трамп со своими помощниками обсуждает идею увеличения платы за размещение американских военных на территории государств-союзников. Предполагается, что союзники будут платить полную цену за размещение плюс 50%. Таким образом союзникам могут выставить счет за размещение американских военных на сумму в пять раз превышающую ту, что они платят сейчас.

Издание отмечает, что союзники США считают формулу Трампа "цена+50%" грабительской.

Такая формула может стать глобальным стандартом, но особенно затронет интересы таких союзников США, как Германия, Япония и Южная Корея. При этом, по данным источников, о новое требование во время переговоров сообщили по крайней мере одному государству-союзнику.

По словам одного из представителей администрации США, пока речь не идет о формальной предложение или соответствующую политику, однако подобные разговоры имеют целью привлечение внимания к тому, о чем неоднократно говорил американский президент – необходимости того, чтобы союзники брали на себя бремя собственной обороны и платили больше.

Стоит отметить, что недавно с увеличенными требованиями США столкнулась Южная Корея, которая в прошлом месяце согласилась заплатить почти миллиард долларов за размещение в стране 28,5 тысяч американских военных, что на более 8% больше, чем предыдущий платеж. При этом Сеул хотел заключить пятилетнее соглашение, однако американская сторона согласилась заключить ее лишь на год, учитывая возможное применение формулы "цена+50" уже со следующего года.


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