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ФСБ взорвала на Донбассе авто c «майором ДНР»

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  • 10.03.2019, 14:16
  • 4,840
Фото: twitter

Курсанты российской спецслужбы решили потренироваться.

В Макеевке (временно оккупированный боевиками город в Донецкой области) курсанты ФСБ России, решив "потренироваться", подорвали автомобиль с "майором" милиции Донецкого МУ, сообщает apostrophe.ua.

Сообщается, что инцидент произошел еще 25 февраля. "Правоохранитель" пострадал не смертельно.

"Кто посмел? Как оказалось, что просто курсанты ФСБ решили потренироваться. Вот мне непонятно, почему таких безруких берут в ФСБ?" – пошутил пользователь.


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