Нефть и социализм 4 10.03.2019, 14:23

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В 90-х Венесуэла была богатой, может быть, самой богатой страной Латинской Америки.

Благодаря быстрому росту добычи нефти. На волне споров о том, кому должна принадлежать нефть и доходы от нее в 1998 году пришел к власти Уго Чавес, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Нефтяная госкомпания PDVSA обещала нарастить добычу до 5 млн барр/сут к 2015 году и 6,5 — в 2020. Однако, все пошло не по плану.

Иностранные инвесторы поостереглись наращивать свои вложения в страну. Добыча упала. Чавес обиделся и в 2008 национализировал нефтяные компании страны. Добыча нефти стала падать еще быстрее. А страна с переменным успехом отбивается от ок.20 международных арбитражных исков (только что ConocoPhillips выиграла $8 млрд). А после смерти Чавеса - при Мадуро - все просто развалилось. Экономика без нефтяных доходов пошла вразнос.

И это в стране в стране с самыми большими запасами нефти в мире — каждый 6-й баррель доказанных запасов находится в ее недрах.

Даже с нефтью - никакого социализма не вышло. Ее еще надо уметь добыть и продать...