Прощеное воскресенье: что можно и что нельзя делать в этот день 10.03.2019, 14:33

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Фото: lipetskmedia.ru

Православные христиане готовятся в Великому посту.

У православных христиан Прощеное воскресенье – день перед Великим постом. В этом году Прощеное воскресенье выпало на 10 марта. Как правильно провести этот день, пишет intex-press.by.

Попросить прощения и простить

Главным считается попросить в этот день прощения. Даже если вы и считаете, что не виноваты перед человеком. Говорить о прощении можно не только при личной встрече, но и по телефону, с помощью смс-сообщения. Не обязательно вспоминать прошлые ссоры, уточняя, за что именно вы просите прощения. Важно вспомнить для самого себя, чем вы могли обидеть близких.

Прощеное воскресенье – отличный повод для шага к примирению.

Тем, кто просит прощения у вас, можно ответить: «Бог простит, и я прощаю».

Считается, что в последний день перед Великим постом нужно обязательно сходить в церковь.

Не переедать

В этот день можно есть все, кроме мяса. Разрешаются молочные продукты, рыба, сладости и, конечно, блины.

В Прощеное воскресенье нельзя употреблять алкоголь и переедать.

Не ругаться

Священнослужители рекомендуют в этот день не ссориться, не конфликтовать. Это тихий и светлый праздник, и повести его нужно соответственно.

Не нужно думать о проблемах, неприятностях. Стирку, уборку и другие дела по дому лучше перенести на другой день.

В старину было принято ходить на Прощеное воскресенье в баню. Многие продолжают эту традицию и сейчас.