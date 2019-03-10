На митинге в Киеве Тимошенко пообещала вернуть Крым и Донбасс 8 10.03.2019, 15:31

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Фото: unian.net

Кандидат в президенты Украины представила свою программу.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко провела в Киеве масштабную встречу с избирателями, сообщает УНИАН.

Лидер «Батьківщини» назвала выборы 31 марта шансом изменить кланово-олигархическую систему, выбрать нового президента и войти наконец в эпоху развития и становления Украины.

«Они уже даже не готовы честно имитировать борьбу, они откровенно и искренне хотят фальсификации выборов», - заверила Тимошенко.

Фото: unian.net

По ее словам об этом свидетельствуют и регистрация 40 кандидатов в президенты, регистрация тезки с аналогичными инициалами. Даже сегодняшние рейтинги превратили в часть политической технологии.

Лидер «Батьківщини» вместе с лучшими интеллектуалами разработали Новый курс - пошаговый план, как после выборов уже новому президенту выводить государство из кризиса.

В документе четко прописаны изменения во всех сферах жизни человека: введение страховой медицины, персонифицированной пенсионной системы, качественного образования.

«Новый президент также изменит ситуацию с тарифами - снизит цены на газ и, как следствие, - на тепло и на горячую воду, как минимум в 2 раза», - заверила Председатель партии.

Тимошенко констатировала, что повышение тарифов стало для власти способом легкого заработка. Она напомнила, что на днях ее команда выиграла суд против правительства.

Фото: unian.net

Так, решение судей показало, что установление правительством в 2016 году цен на газ было незаконным и необоснованным, и их нужно пересматривать. Не менее важной для изменений в стране станет и ответственность политиков перед народом, считает глава партии.

Именно поэтому она инициировала и первой подписала Обязательства кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины. В этом документе четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер «Батьківщини» воплотит в жизнь после победы на выборах.

«Мы поднимем страну и не более чем за 5 лет. Мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими », - подытожила кандидат в президенты.