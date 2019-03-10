закрыть
10 марта 2019, воскресенье, 17:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Глава католический церкви в Беларуси госпитализирован

3
  • 10.03.2019, 16:01
  • 1,254
Тадеуш Кондрусевич
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Тадеушу Кондрусевичу сделают операцию на позвоночнике.

Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич с 10 марта будет находиться в больнице. Это связано с запланированной хирургической операцией на позвоночнике, сообщает Catholic.by.

«Редакция портала Catholic.by обращается с просьбой ко всем своим читателям — верующим и людям доброй воли, — чтобы в своих молитвах, а также великопостных постановлениях особым образом помнили об архиепископе и молились, прося об успешной операции и скорейшем возвращении здоровья», — говорится в сообщении.

Во время отсутствия Тадеуша Кондрусевича те его обязанности, которые позволяет каноническое право, будет выполнять генеральный викарий — епископ Юрий Кособудский.


популярное за неделю

Мнение

Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников
Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман