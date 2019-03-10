Глава католический церкви в Беларуси госпитализирован 3 10.03.2019, 16:01

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Тадеушу Кондрусевичу сделают операцию на позвоночнике.

Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич с 10 марта будет находиться в больнице. Это связано с запланированной хирургической операцией на позвоночнике, сообщает Catholic.by.

«Редакция портала Catholic.by обращается с просьбой ко всем своим читателям — верующим и людям доброй воли, — чтобы в своих молитвах, а также великопостных постановлениях особым образом помнили об архиепископе и молились, прося об успешной операции и скорейшем возвращении здоровья», — говорится в сообщении.

Во время отсутствия Тадеуша Кондрусевича те его обязанности, которые позволяет каноническое право, будет выполнять генеральный викарий — епископ Юрий Кособудский.