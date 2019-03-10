Глава католический церкви в Беларуси госпитализирован

Глава католический церкви в Беларуси госпитализирован3
- 10.03.2019, 16:01
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Тадеушу Кондрусевичу сделают операцию на позвоночнике.
Глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич с 10 марта будет находиться в больнице. Это связано с запланированной хирургической операцией на позвоночнике, сообщает Catholic.by.
«Редакция портала Catholic.by обращается с просьбой ко всем своим читателям — верующим и людям доброй воли, — чтобы в своих молитвах, а также великопостных постановлениях особым образом помнили об архиепископе и молились, прося об успешной операции и скорейшем возвращении здоровья», — говорится в сообщении.
Во время отсутствия Тадеуша Кондрусевича те его обязанности, которые позволяет каноническое право, будет выполнять генеральный викарий — епископ Юрий Кособудский.