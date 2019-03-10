В Северной Корее проходят «выборы» 6 10.03.2019, 16:50

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Пришедшие на выборный участок получают бумагу с одним лишь именем и опускают ее в урну.

В Северной Корее проходят “выборы” Верховного народного собрания 14-го созыва. Это вторые выборы высшего представительного органа власти во время правления Ким Чен Ына. Ранее выборы проходили в 2014 году.

Кандидаты по всем 687 округам выдвинуты на безальтернативной основе – по списку Единого демократического общественного фронта, в котором доминирует правящая Трудовая партия Кореи.

Согласно законам КНДР, право голоса в стране имеют граждане старше 17 лет.

Пришедшие на выборный участок получают бумагу с одним лишь именем и опускают ее в урну. На участках стоят закрытые столы со шторами, на которых избиратель потенциально может проголосовать против "своего кандидата", перечеркнув его или ее имя, но это может вызвать подозрение властей, пишет

"Из-за уже устоявшейся институциональной инерции и необходимости легитимировать свое правительство [Пхеньян] пытается стимулировать демократические процессы. Северная Корея пытается сымитировать другие коммунистические государства. Ранние коммунисты искренне верили, что они дают этому миру такую демократию, которую мир еще не видел. Им необходимы выборы, и это стало очень важной частью само-легитимации", – цитирует AlJazeera корееведа "Центра Карнеги" Андрея Ланькова.

На выходе из участков на улице устраиваются общественные праздники с танцами.

По официальным данным, на прошлых выборах в голосовании приняли участие 99,97% избирателей по всей стране. В округе, где баллотировался Ким Чен Ын, за него голосовали 100% при стопроцентной явке. Комментаторы предполагают, что в этот раз повторится та же картина.

"Все избиратели, как один, с большой гордостью участвуют в выборах ради процветания социалистического отечества и развития народовластия", пишет северокорейское агентство KCNA.

Недавние переговоры в Ханое между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом о северокорейской ядерной программе завершились безрезультатно. После этого, по ряду сообщений, Северная Корея начала подготовку к запуску баллистической ракеты.