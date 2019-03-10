Арина Соболенко: В матче с Томлянович я наслаждалась борьбой и обстановкой 10.03.2019, 17:04

Белорусская теннисистка прокомментировала победу над австралийкой.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (9 ВТА) прокомментировала победу над Айлой Томлянович (44 ВТА) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе — 6:3, 4:6, 6:0.

- Первый сет я провела довольно уверенно. Просто наслаждалась игрой, все получалось. Во втором немного расслабилась, и соперница этим воспользовалась. Я попала под давление, и она хорошо играла. Но в третьей партии я сосредотачивалась на каждом розыгрыше, была включена на 100%. Наслаждалась борьбой и обстановкой, — передает слова Соболенко официальный сайт ВТА.