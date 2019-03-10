В Щучине увековечат имя Шарля де Голля 1 10.03.2019, 17:18

Шарль де Голль

Будущий генерал и президент Франции в годы Первой мировой войны находился в немецком лагере для военнопленных в Щучине.

Белорусский след Шарля де Голля может стать дополнительной ниточкой, связывающей нашу страну и Францию, подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, передает grodnonews.by.

Он сообщил, что получил поддержку от Фонда Шарля де Голля для дальнейших действий по увековечению его памяти в Щучине – месте, где в годы Первой мировой войны (с июля по сентябрь 1916 года) в немецком лагере для военнопленных среди других 35 французских офицеров содержался капитан французской армии Шарль де Голль - будущий генерал и президент Франции.

Дидье Канесс отметил, что детальные исторические исследования по этой теме продолжаются, так как артефактов и убедительных документов нет, существуют лишь письма соратника – французского офицера Сальмона, находившегося в плену вместе с де Голлем. Французская сторона искренне заинтересована в увековечении памяти своего президента и совместных культурно-исторических проектах со щучинцами.

Уже в этом году на здании завода «Автопровод» щучинцы откроют памятную информационную доску, а к 130-й годовщине со дня рождения Шарля де Голля в 2020 году здесь может появится памятник национальному герою от французов.