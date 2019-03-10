Тысячи москвичей провели митинг за свободу интернета 10.03.2019, 17:31

Акцию организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии.

В Москве прошел согласованный митинг за свободу интернета. По последним данным активистов "Белого счетчика", на акцию пришли более 15 тысяч человек. Ещё несколько тысяч ждали, чтобы пройти через рамки, но многие из них не успели этого сделать даже к окончанию мероприятия.

Радио Свобода вело прямую трансляцию митинга:

После завершения митинга за свободный Интернет полиция задержала 13 человек, в том числе корреспондента Радио Свобода Андрея Киселева, у которого есть при себе пресс-карта. О задержании сообщает ОВД-Инфо, Андрей Киселев подтвердил, что он сейчас в автозаке.

После митинга за свободный Интернет задержали еще 13 человек, в том числе корреспондента Радио Свобода Андрея Киселева. Вот его видео из автозака: pic.twitter.com/iTdtXxW4DN — Радио Свобода (@SvobodaRadio) 10 марта 2019 г.

Акцию организовали активисты незарегистрированной Либертарианской партии. В прошлом году те же организаторы провели крупный митинг в защиту мессенджера Telegram, который официально поддержал сегодняшнюю акцию за свободу Рунета. С призывом прийти на митинг обратился также оппозиционер Алексей Навальный.

В заявлении организаторов говорилось, что "Россия – это не Иран и не Северная Корея, мы являемся частью цивилизованного мира. Но путинская власть делает всё, чтобы мы продолжали отставать от Запада. <...> Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".

Фото: svaboda.org

Перед началом акции были задержаны 16 человек, среди них трое несовершеннолетних. Большинство из задержанных – организаторы митинга. Всех их доставили в отдел полиции по Красносельскому району.

Как сообщил член Либертарианской партии Михаил Светов, полицейские потребовали лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством.

Менты запихивают шары в автозак. pic.twitter.com/baeOjJ4WZl — Mikhail Svetov (@msvetov) 10 марта 2019 г.

Ранее Светов сообщил, что сотрудники полиции изъяли баннеры и задник сцены митинга. Они также крайне затруднили пропуск пришедших на акцию людей. В итоге мероприятие началось с часовым опозданием.

Митинг за свободу интернета в Москве, 10 марта 2019 года

ФОто: svaboda.org

Говоря со сцены, Светов также сообщил о том, что предлагал нескольким топовым блогерам YouTube и нескольким популярным в интернете музыкантам выступить на митинге, но те "испугались". В связи с этим он вдвойне поблагодарил всех пришедших, призвав их не бояться и "ненавидеть всех, кто отбирает свободу".

Выступает Михаил Светов

ФОто: svaboda.org

Из музыкантов, которым предлагали выступить на митинге, на сцену вышла только группа IC3PEAK, несколько концертов которой были сорваны полицией в прошлом году. В конце акции дуэт исполнил песню "Смерти больше нет", клип на которую в YouTube посмотрели на данный момент более двадцати миллионов человек.

В нескольких городах России сегодня также прошли согласованные с властями митинги за свободу интернета, против принятия Госдумой закона об изоляции его российского сегмента.

В Хабаровске и Воронеже на митинги собрались несколько десятков человек, они прошёл без происшествий.

В Санкт-Петербурге власти митинг не согласовали, но члены Либертарианской партии и движения "АгитРоссия" провели акцию у офиса Роскомнадзора – они зажгли фаеры и наклеили на входную дверь оградительную ленту, а также плакат "Здесь убивают русский интернет".

Позже полиция задержала активиста Либертарианской партии России Романа Аянка и активиста "АгитРоссии" Григория Кудрявцева. Их доставили в отдел полиции № 78, но спустя несколько часов отпустили без составления протоколов.