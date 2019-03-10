США потребовали от Индии остановить закупку венесуэльской нефти 10.03.2019, 17:35

США заявили, что Индия должна стать на сторону венесуэльского народа.

Спецпосланник США в Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Соединенные Штаты требуют от правительства Индии прекратить закупку венесуэльской нефти, которая является самым главным источником дохода для правительства действующего президента Николаса Мадуро, против которого США намерены ужесточить санкции. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Reuters.

"Мы заявили, что они не должны помогать этому режиму, а должны стать на сторону венесуэльского народа", - заявил Абрамс.

Также он рассказал, что администрация президента США Дональда Трампа обратилась с таким же посланием и привела подобные аргументы и для иностранных банков и частных компаний, которые ведут дела с правительством Мадуро. Дипломат заявил, что они использовали американский подход "споров, уговоров и убеждений".

Также на Индию оказывают давление региональные союзники, которые выступали в поддержку лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.