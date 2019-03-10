В понедельник у православных начинается Великий пост 4 10.03.2019, 17:47

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Что и когда можно есть.

В понедельник, 11 марта, у православных верующих начинается Великий пост. Предстоящие недели, вплоть до светлого праздники Пасхи, людям рекомендуют воздерживаться от продуктов животного происхождения и вести глубокую духовную работу, пишет tut.by.

Что такое Великий пост?

В этом году Великий пост начнется 11 марта и закончится 27 апреля. Светлая Пасха Христова наступит 28 апреля.

Великий пост длится ровно 48 дней: первые 40 дней Великого поста (именно столько дней Иисус Христос постился в пустыне. — Прим.) и Страстную седмицу (так называется последняя неделя перед Пасхой. Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии. — Прим.).

Что можно есть в Великий пост?

Великий пост — самый строгий в году. В эти дни рекомендуют не злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареным. Также надо отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов, фастфуда и алкоголя. Рыбу можно лишь в некоторые дни.

Зато стоит есть побольше фруктов и овощей. Вариантов приготовления много — вареные, тушеные, запеченные. С кашами ограничений побольше. Их можно варить только на воде и без масла.

В разных источниках информация о еде, которую можно есть в тот или иной день, немного разнится. Сайт «Православие и мир» предлагает придерживаться следующих правил:

Кроме того, во время Великого поста, можно есть:

водоросли и корейские салаты;

семечки и орехи;

макароны, в составе которых нет яиц;

мучное — из муки, воды и соли, хлеб, в составе которого нет молока и яиц, пресные лаваши, криспы;

соусы — кетчуп, постный майонез, аджика, соевый соус, томатная паста, бальзамический, яблочный, столовый уксусы.

Что надо делать во время Великого поста?

«Как говорил апостол Павел: „Пост — не есть, что есть или что пить, а пост есть Царствие Божие, которое приходит во времени“. Его смысл не „поправить здоровье“ и „сбросить вес“. Главное во время Великого поста — заботиться об очищении души и помыслов, чтобы с чистым сердцем встретить Воскресение Христово. Это значит: не осуждать, покаяться, помогать ближнему и прощать ближних», — поясняет доцент Минской духовной семинарии отец Алексей Власин.

Отец Алексей рассказывает, что время Великого поста надо думать не о правилах питания, а о духовном очищении. И если человек в этот период больше думает о том, что бы ему съесть, чем о душе, то соблюдать Великий пост для него бессмысленно.

Кому Великий пост можно не соблюдать?

По традиции беременные женщины, кормящие матери и дети до семи лет могут Великий пост не соблюдать. С 7 до 14 лет дети могут держать пост только по средам и пятницам. А после 14 лет подросток сам вправе принять решение — соблюдать ему Великий пост или нет.

«Если человек по состоянию здоровья, например, с сахарным диабетом или проблемами ЖКТ, также не может соблюдать определенный режим, в этом нет ничего страшного. Он может обратиться к своему духовнику, который освободит его от Великого поста или расскажет о послаблениях», — говорит отец Алексей.

Как правильно заканчивать Великий пост?

Если человек соблюдал Великий пост, а потом во время разговения (прием пищи животного происхождения в первый раз после поста. — Прим.) начинает налегать на все то, чего он был лишен последние недели, а особенно на алкоголь, то соблюдение поста также лишено смысла — как для души, так и для тела.

«Выходить из поста надо постепенно и умеренно. Съесть пасхальное яичко, пасху, творожную пасху — традиционные для нас в этот день продукты», — считает отец Алексей.

Впрочем, съесть немного мяса или сыра, не запивая это большими дозами алкоголя, также допустимо.