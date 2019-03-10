Польша, Чехия и Венгрия совместно отпраздновали 20-летие вступления в НАТО 3 10.03.2019, 18:01

На церемонии с демонстрацией новых танков и вооружения в Варшаве присутствовали премьеры Чехии и Венгрии.

Церемония по поводу 20-летия присоединения Польши, Чехии и Венгрии к НАТО состоялась в воскресенье, 10 марта, в Варшаве. Почетными гостями мероприятия, на котором Первая танковая бригада вооруженных сил Польши продемонстрировала свою технику и вооружение, были премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает DW.

"Наши страны доказали, что являются важными членами НАТО, а альянс продемонстрировал, что и дальше будет выступать гарантом нашей совместной безопасности", - заявил на открытии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Новые вызовы для НАТО - это гибридные войны и обеспечение безопасности в киберпространстве, добавил он.

Планируется, что во вторник, 12 марта, отдельная церемония по поводу 20-й годовщины вступления Чехии в НАТО пройдет также в Праге.

Польша, Венгрия и Чехия, которые в прошлом являлись членами организации Варшавского договора, одновременно вступили в НАТО 12 марта 1999 года.