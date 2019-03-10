Белорус открыл в Чехии магазин, в котором не нужно платить 4 10.03.2019, 18:09

3,385

Фото из личного архива Степана Вашкевича

Степан Вашкевич рассказал, как это работает.

Степан Вашкевич и его друзья, студенты чешского университета в Оломоуце, приглашают в магазин, где расплатиться за вещь можно словом «спасибо», пишет zautra.by.

Звучит нереально? Однако идея в студенческом общежитии прижилась и полюбилась – «Freeshop UP» работает уже два года!

Принести, взять и отремонтировать без денег

Мысль запустить проект пришла… около мусорки, что неподалеку от общежития. Степан вспоминает: увидел, как среди мусора валяются добротные вещи. Они явно могли кому-то еще послужить. В университет, где учится Степан, многие студенты приезжают по обмену, наживают за время учебы имущество, которое потом не могут увезти с собой. И выбрасывают. Теперь не так: благодаря работе бесплатного магазина (фришопа) у вещей появляются новые хозяева.

До полного погружения в изучение темы защиты окружающей среды и устойчивого развития Степан планировал строить юридическую карьеру, но Школа экологического активиста от экологического товарищества «Зелёная сеть» внесла свои коррективы в планы на жизнь: «То, что волновало меня в подростковом возрасте, было облечено в конкретную форму, и Школа экологического активиста открыла для меня целый новый мир».

Путь от идеи создания магазина до ее реализации длился полгода. Управление студенческих общежитий предоставило помещение, в котором раньше была мастерская. Сотрудники общежития сделали ремонт, а команда фришопа занялась декором. Фришоп стал частью студенческой инициативы «Udržitelný Palacký» («Устойчивый Палацки»), созданной усилиями Степана и других студентов. Цель организации – трансформировать университет в экологически устойчивое, социально справедливое и экономически эффективное место.

Магазин работает несколько часов 3–4 дня в неделю. Принцип его действия прост: отдай то, что тебе уже не надо, но может послужить другим. Возьми то, что тебе нужно, бесплатно и без ограничений.

Иногда команда фришопа проводит открытые дни: магазин работает целый день, часть вещей выставляется на улицу. В эти дни можно и вещи принести, и себе что-то подобрать, и приятно провести время (послушать музыку, пообщаться). Очень часто ребята организовывают воркшопы об экодружественном образе жизни, рассказывают о том, как сделать стиральный порошок из соды и мыла, экологично упаковать подарки и отремонтировать старую одежду.

Принести вещи в магазин можно в рабочее время. Их сразу сортируют и отдают человеку то, что не вписывается в концепцию магазина. К сожалению, не все понимают, что, если вещь уже потеряла свою функцию, – это уже мусор. Ею просто не сможет воспользоваться кто-то другой.

Принцип прост: отдавать ненужное тебе. но что может послужить другим. Любые вещи можно брать бесплатно и без ограничений

Фото из личного архива Степана Вашкевича

В основном, в ассортименте магазина одежда, посуда, непортящиеся продукты, книги и предметы быта. Очень много странных вещей, но среди них иногда попадаются настоящие сокровища, например, укулеле (гавайская гитара), велосипед или санки.

Некоторые вещи в магазине можно взять во временное пользование: набор инструментов, насос и даже швейная машинка. Тут же есть небольшая библиотека книг об устойчивом развитии, экоактивизме, глобальных проблемах человечества.

– Людей, которые берут все, что видят, не попадалось. И если бы они были – пожалуйста, у нас действительно много вещей, – приглашает в магазин Степан. – В то же время тяжело удерживать фришоп в хорошем состоянии, когда поступает очень много вещей, но в целом всё работает так, как мы себе представляли.

Свой огород

Бесплатный магазин – не единственный проект студентов. Самым первым новшеством, которое реализовали экоактивисты, стал общественный огород возле университетского общежития.

Уличное пространство с лавочками и клумбами превратилось в грядки, полные овощей и трав. Большую часть работы ребята сделали сами, но без помощи не остались: энтузиастов поддержало руководство общежития, а работница вахты, изучающая ландшафтный дизайн, помогла своими советами.

– У нас все на честном слове. Хочешь – посадил. Хочешь – собрал что-то, съел, – рассказывает Степан о том, как функционирует общественное пространство.

Этим летом огородники университета встретят третий сезон. В начале учебного года в огород можно прийти позавтракать, а ещё – выпить чая из выращенных трав.

Тут можно не только стать ближе к земле или похрустеть огурцом, но и просто приятно провести время. Ребята часто устраивают разные акции и встречи. Например, перед Рождеством члены «Udržitelný Palacký» организуют благотворительную акцию по сбору средств для самих себя, потому что вся деятельность организации держится на волонтерских началах.

Степан Вашкевич

Фото из личного архива героя

Креатив и доверие побеждают

Быть экодружественным в Чехии удобно. В стране более 70 магазинов без упаковки. В основном они небольшие, но есть и экологические супермаркеты. Базовый ассортимент – продукты питания на развес, косметические средства. В таких магазинах продаются товары чешского и словацкого производства, а стоят они примерно также или чуть дороже, чем товары в обычных магазинах.

Во многих магазинах можно найти бытовую химию с «нулевой» упаковкой. Такую тару после использования средства можно вернуть или снова наполнить. Можно прийти и со своей емкостью.

В Чехии, отмечают студенты, довольно много бизнес-инициатив, которые производят продукцию по принципам сознательного потребления. И если сравнивать Беларусь и Чехию по уровню ответственного потребления и в целом по отношению к окружающей среде, то Чехия значительно впереди.

– Это проявляется во многих сферах жизни, начиная от общественных организаций, академических исследований и специальностей, промышленности и инфраструктуры, заканчивая магазинами без упаковки, которые сигнализируют о том, что в обществе есть запрос на экологическую повестку, – рассказывает Степан. – Правда, все эти модели потребления все равно достаточно далеки от того, чтобы можно было сказать: «Да, теперь-то наша экономика и промышленность не угрожают окружающей среде, в частности климату».

Степан уверен, что у Беларуси большой потенциал в развитии экологического направления в экономике.

– В Беларуси есть возможность быть экологическим потребителем, просто для этого нужен кураж. И характер! – говорит он. – Я сражался с пакетами на Комаровке и иногда я был вознагражден тем, что в Чехии без пластика не купишь, – великолепным творогом, пряностями и орехами. Возможности могут казаться ограниченными, но они провоцируют к тому, чтобы мы были креативными и инициативными.

Экономика может быть безотходной, и люди могут значительно сократить объемы вреда, наносимого окружающей среде, считает собеседник. Просто нужно меньше покупать и давать возможность друг другу пользоваться вещами, которые уже куплены. По такой схеме могут действовать как потребители, так и производители, но для этого нам нужно переформировать своё отношение ко всему общему и общественному.

– Когда мы сможем проработать коллективную травму от СССР, а я уверен, что благодаря нашему поколению это может произойти, – тогда изменения пойдут очень быстро. И, может, тогда фришопы откроются в каждом общежитии, а с каждым открытым фришопом у нас будет больше доверия друг к другу, понимания, что мы тонем в вещах и ресурсы планеты не потянут такой разврат, – резюмирует Степан.