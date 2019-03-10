В Индии объявили о проведении выборов 10.03.2019, 18:16

В выборах смогут принять участие около 900 млн человек.

В Индии в воскресенье, 10 марта, объявили о проведение всеобщих выборов, которые должны стать самыми крупными в мире. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Reuters.

Главный комиссар по выборам Индии Сунил Арора сообщил, что выборы будут проходить в 7 этапов, начиная с 11 апреля. Подсчет голосов будет происходить до 23 мая 2019 года.

Комиссар заявил, что право принять участие в выборах будут иметь около 900 миллионов человек, среди которых около 15 миллионов в возрасте от 18 до19 лет.

Также Арора рассказал, что члены избирательной комиссии посетили штат Кашмир, где сейчас обострилось военное противостояние с Пакистаном, и решили назначить в регионе трех дополнительных наблюдателей для наблюдения за ходом голосования.