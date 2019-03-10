Кубок Беларуси: Минское «Динамо» обыграло «Слуцк», «Шахтер» разгромил «Белшину» 2 10.03.2019, 18:29

10 марта прошли очередные игры четвертьфинала Кубка Беларуси.

В Солигорске «Шахтер» разгромил бобруйскую «Белшину». В Минске столичное «Динамо» уверенно переиграло «Слуцк».

«Шахтер» — «Белшина» — 5:0

«Шахтер»: Климович (к), Матвейчик, Бурко, Селява (Громыко, 75), Баланович, Рыбак, Бакай (Николаеску, 73), Сачивко, Ковалев, Секе, Бодул (Хващинский, 82).

«Белшина»: Туранок, Бубнов, Градобоев, Кучинский, Руцкий (Соланович, 46), Кухарчик (Шокуров, 89), Турлин (к) (Лясюк, 67), Лоиков, Новик, Шкурко, Сидоренко.

Голы: 1:0 — Рыбак (42). 2:0 — Бакай (44). 3:0 — Бакай (59). 4:0 — Бодул (72). 5:0 — Хващинский (83).

Предупреждения: Баланович (5), Лоиков (73), Сидоренко (84).

Матч в Солигорске проходил при подавляющем преимуществе «горняков». Но качество газона не способствовало зрелищной игре. «Шахтер» только в конце первого тайма смог реализовать свои моменты, а их было предостаточно. Соперник в первом тайме не нанес ни одного удара в створ ворот. Впрочем, как и во втором, передает tut.by.

На 42-й минуте Павел Рыбак открыл счет, хотя футболисты «Белшины» апеллировали к судье, что игрок забивал из положения вне игры. А через две минуты Элис Бакай удвоил перевес в счете.

После перерыва рисунок игры не поменялся, запертая «Белшина» отбивалась от атак «горняков», которые даже в таких ужасных условиях постоянно наседали. На 59-й минуте это давление вылилось в третий гол. Бакай оформил дубль, ассистировал ему новичок «Шахтера» хорватский нападающий Дарко Бодул.

Но хозяева на этом не остановились, а продолжили атаковать. И на 71-й минуте уже хорват получил пас от Бакая и забил четвертый гол «Белшине». Жирную точку в матче поставил еще один новичок «Шахтера» Владимир Хващинский — 5:0.

Во втором кубковом матче дня в Минске местное «Динамо» принимало «Слуцк».

«Динамо» (Минск) — ФК «Слуцк» — 2:0

«Динамо» (Минск): Плотников — Шитов (к), Швецов, Дьяков, Тигиев — Антилевский, Олехнович, Муниру (Яхая, 46), Данило (Зубович, 65) — Фатаи, Чочиев.

ФК «Слуцк»: Панкратов — Трубило, Образов, Абубакар, Назаренко — Бобко (к), Тетеренко, Савостьянов (Семенов, 80), Дудик (Ойделе, 66) — Яцкевич, Акьям (Бамба, 58).

Голы: 1:0 — Олехнович (48). 2:0 — Чочиев (63).

Предупреждения Чочиев (76), Савостьянов (76), Тигиев (77).

Отметим, что на стадион вернулись фанаты столичного клуба. До 28-й минуты они молчали, а затем развернули баннер в память о 28-летнем товарище, который погиб в столичном ТЦ «Галилео», упав с третьего этажа.

Минское «Динамо» накануне презентовало свою новую форму на сезон, пока без титульного спонсора. В прошлом сезоне это был ProStore.

Динамовцы прямо после стартового свистка бросились в атаку, и уже на 30 секунде бельгийский новичок Данило проверил голкипера «Слуцка» дальним ударом. Атакующий полузащитник был активен и выделялся на поле в составе минчан.

В первом тайме зрители голов не увидели, хотя в концовке у гостей был неплохой момент для взятия ворот. Но нигериец Акьяма из выгодной позиции пробил мимо ворот.

Второй тайм начался с неприятностей для «сахарных». На 47-й минуте еще один новичок «Динамо» Эдгар Олехнович решился на дальний удар. Который получился не очень сильным, мяч низом летел в сторону ворот Панкратова, но задел ногу кого-то из футболистов, изменил траекторию и залетел в нижний угол ворот.

Инициативу перехватили хозяева и на 63-й минуте случился звездный час для еще одного новичка «Динамо» Алана Чочиева, который точным ударом отправил мяч в сетку.

На 75-й минуте Алан во всей красе показал свой кавказский темперамент, чуть не подравшись с игроком «Слуцка», который не очень любезно сыграл против соперника. Игрокам пришлось разнимать разгорячившихся футболистов, но Алан еще долго что-то выговаривал Евгению Савостьянову.

«Динамо» с новым тренером Романом Пилипчуком начинает сезон с уверенной победы.

Напомним, что вчера БАТЭ сыграл с «Ислочью» вничью 1:1, а «Витебск» только в концовке вырвал победу у гомельского «Локомотива».