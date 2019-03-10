Почем продают и как выглядят самые дешевые «трешки» в Минске 1 10.03.2019, 18:53

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В столице намечается тенденция снижения цен на недвижимость.

В начале года эксперты, делая прогнозы, не исключали: цены на вторичном рынке недвижимости могут начать снижаться. Судя по «двушкам», обзор которых был на неделе, такая тенденция уже намечается. А что с ценами на «трешки»? Tut.by изучил трехкомнатные квартиры, которые продают сейчас на вторичном рынке недвижимости, и сделал подборку самых дешевых вариантов.

В прошлом обзоре цена самой дешевой трехкомнатной квартиры столицы стартовала от 48,5 тысячи долларов в эквиваленте. Она и сейчас еще не продана — «трешка» на Ландера, 84. Цена та же. Остальные варианты идут уже дороже 50 тысяч долларов. Вот что предлагают.

Ул. Калиновского, 28

Квартира площадью 50 квадратных метров расположена на первом этаже (угловая) панельной хрущевки. Санузел раздельный, балкона нет. Жилье без ремонта, говорится в объявлении. Цена — 54,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1101 за «квадрат».

Ул. Куйбышева, 61/2

Квартира площадью 49 квадратных метров расположена на пятом этаже панельной хрущевки. Санузел раздельный, есть балкон. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1122 доллара за квадратный метр.

Ул. Ташкентская, 16/2

Площадь квартиры — 54 квадратных метра. Жилье находится на первом этаже кирпичного дома. Санузел раздельный, балкона нет. Цена — 55 тысяч долларов в эквиваленте, по 1020 за квадратный метр.

Партизанский проспект, 40

Квартира площадью 56,5 квадратного метра расположена на втором этаже кирпичного дома. Санузел совмещенный, балкона нет. Цена — 56 тысяч долларов в эквиваленте, по 991 за квадратный метр.

Ул. Калиновского, 95

Квартира площадью 49 квадратных метров расположена на пятом этаже панельного дома 1967 года постройки. Санузел раздельный, есть балкон. В квартире сделан косметический ремонт. Цена — 56,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1161 доллар за квадратный метр.

Ул. Выготского, 1

Квартира площадью 61 квадратный метр расположена в пятиэтажной панельке 1977 года постройки (микрорайон Новинки). Санузел раздельный, есть балкон. Цена — 57 тысяч долларов в эквиваленте, по 1289 долларов за «квадрат».

Ул. Ольшевского, 41

Квартира площадью 58 квадратных метров расположена на третьем этаже пятиэтажного панельного дома. Санузел совмещенный, есть лоджия. Цена — 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 994 доллара за квадратный метр.