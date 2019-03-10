Reuters узнал о планах Трампа попросить в 1,5 раза больше денег на стену 10.03.2019, 19:07

Дональд Трамп планирует запросить у конгресса выделить $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в 2020-м.

Президент США Дональд Трамп в понедельник обратится к конгрессу с просьбой выделить в 2020 финансовом году дополнительные $8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Это на 50,8% больше суммы, запрошенной президентом на в бюджете на 2019-й ($5,7 млрд) и в шесть раз больше, чем конгресс соглашался направить на строительство стены как в 2018-м, так и в 2019-м — $1,37 млрд., передает РБК.

Как отмечает агентство, маловероятно, что конгресс, в палате представителей которого большинство у представителей Демократической партии США, согласится с требованиями президента-республиканца.

Если в ходе предвыборной кампании 2016-го Трампа требовал «построить стену», то сейчас на баннерах, сделанных к выборам в 2020-м, он требует завершить строительство. Бюджет на 2020 финансовый год должны утвердить до 1 октября 2019-го, в противном случае США может вновь ждать временная приостановка работы правительства и ряда бюджетных учреждений.

Последний шатдаун, побивший рекорд по длительности, начался из-за споров о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Позже Трамп согласился подписать закон о бюджете, пойдя на компромисс с конгрессменами, но решил получить дополнительное финансирование для строительства стены с помощью введения чрезвычайного положения.

В палате представителей выступили против такого решения, соответствующую резолюцию поддержали большинство конгрессменов, ее передали на голосование в сенат. Президент США ранее говорил, что в случае, если законодатели не дадут ему ввести режим ЧП ради стены, он воспользуется правом вето.

По планам Трампа, на протяжении 1,162 тыс. км на границе должны либо построить новые, либо заменить существующие заградительные сооружения. По данным Reuters, на данный момент построено только 179 км стены.