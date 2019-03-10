The Sunday Times: Катар заплатил ФИФА $880 миллионов за право провести ЧМ-2022 4 10.03.2019, 19:16

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У источника в распоряжении есть скриншоты документов с подписью президента ФИФА.

ФИФА получил от Катара 880 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022, утверждает The Sunday Times (перевод - «Трибуна»).

По информации источника, в распоряжении которого есть скриншоты документов с подписью президента ФИФА Йозефа Блаттера, за 21 день до выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 катарский канал Al Jazeerа (им владеет эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани – прим.) подписал с ФИФА ТВ-контракт на 400 млн долларов.

Al Jazeerа, как следует из документов, выкупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период с 2015-го по 2018-й и за 150 млн с 2019-го по 2022-й, включая ЧМ в Катаре.

В контракт был включен бонус 100 млн долларов, если ФИФА отдаст ЧМ-2022 Катару.

Через три года, как информирует источник, Катар предложил еще один контракт стоимостью 480 млн долларов от имени компании beIN Media Group.

Издание сообщило, что цифры в договоре в пять раз превышают предыдущие ТВ-контракты этого региона.