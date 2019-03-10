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Две погони в Смолевичах: бесправник на мотоцикле и пьяный на Opel скрывались от ГАИ

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  • 10.03.2019, 19:27
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В Смолевичах менее чем за сутки произошли две погони.

Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Первая погоня произошла 8 марта, в 13.40. 25-летний местный житель на мотоцикле Suzuki проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке и попытался скрыться, но был задержан. В ходе преследования он неоднократно нарушал ПДД, поэтому на него составили 5 административных протоколов, в том числе за езду без прав.

Утром 9 марта произошла вторая погоня. 57-летний водитель Opel также проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться, но после 15-минутной погони был задержан. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,5 промилле. Сотрудники ГАИ составили на него 4 административных протокола.

Оба транспортных средства доставлены на штрафстоянку. На них наложен арест до уплаты штрафа.


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