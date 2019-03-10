Парламентские выборы в Индии станут самыми масштабными в истории человечества 10.03.2019, 19:39

премьер-министр индии Нарендра Моди

Фото: AFP

Число избирателей в Индии больше, чем население Европы и Австралии вместе взятых.

На выборах в индийский парламент будут голосовать около 900 миллионов избирателей, что сделает их самыми масштабными в истории человечества.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что число избирателей больше, чем население Европы и Австралии вместе взятых.

Парламентские выборы в Индии пройдут в семь этапов, начиная с 11 апреля 2019 года.

Правящая в Индии партия Бхаратия джаната парти (БДП), возглавляемая премьер-министром Нарендрой Моди, поборется за места в парламенте с оппозиционным Индийским национальным конгрессом и множеством региональных партий.

В нижней палате 543 выборных места, и любой партии или коалиции нужно минимум 272 мандата, чтобы сформировать правительство.

Индийцы являются активными избирателями - явка на последних всеобщих выборах в 2014 году составила более 66%, по сравнению с 45% в 1951 году, когда состоялись первые выборы.